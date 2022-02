Die meistgehandelten Derivate v. 11.02.22

1. Knok-out-Call auf Delivery Hero

Nach den massiven Kursverlusten der Delivery Hero-Aktie am Donnerstag verliert diese auch zum Wochenschluss weiter und notiert bei knapp 41 Euro. Die Derivateanleger an der Euwax wittern offenbar ihre Chance für einen Einstieg und kaufen einen Knock-out-Call auf den Essenslieferanten. Delivery Hero erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen operativen Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 1 bis 1,2 Prozent vom Bruttowarenwert.



2. Call-Optionsschein auf Raytheon Technologies

Zudem steigen die Stuttgart Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern Raytheon ein. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte der Konzern einen Umsatz von knapp 64,4 Milliarden US-Dollar. Unterm Strich stand ein Gewinn von 3,9 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Die Raytheon-Aktie verliert 1,5% auf 82,90 Euro.



3. Call-Optionsschein auf BASF

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen in der laufenden Handelswoche sind in einem Call-Optionsschein auf die BASF zu verzeichnen. Zum Wochenschluss wird der Call von den Derivateanlegern an der Euwax überwiegend verkauft. Am Mittag notiert die BASF-Aktie mit 68,40 Euro nahezu unverändert.