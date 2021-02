Die meistgehandelten Derivate v. 11.02.2021

1. Call-Optionsschein auf United Health (WKN MA4YJV)

Seit gestern steigen die Stuttgarter Derivateanleger sehr stark in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Krankenversicherer United Health ein. Allein gestern fanden über 1.000 Preisfeststellungen in dem Optionsschein statt. Die United Health-Aktie notiert mit 275,70 Euro beinahe unverändert.



2. Call-Optionsschein auf Square (WKN KB5TT5)

Auf den amerikanischen Mobile-Payment Anbieter Square kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein. Square wird am 23. Februar nach Börsenschluss seine Quartalszahlen veröffentlichen. Die Aktie notiert 0,84% höher bei 215,05 Euro.



3. Knock-out-Call auf Schaeffler (WKN MA3J53)

Bei den Knock-out-Produkten kaufen die Anleger einen Call auf den Automobilzulieferer Schaeffler. Der Konzern wird am 4. März seine Jahresergebnisse für 2020 präsentieren. Für die Aktie geht es 1,81% auf 7,05 Euro nach oben.