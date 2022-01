Die meistgehandelten Derivate v. 11.01.22

1. Knock-out-Call auf Sartorius

Am Dienstag finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Knock-out-Call auf Sartorius statt. Die Derivateanleger steigen in den Call auf den Laborlieferanten für die biopharmazeutische Industrie ein. Sartorius wird am 1. Februar seinen Jahresabschluss für 2021 präsentieren. Bis zum Mittag geht es für die Aktie knapp 1% auf 510 Euro aufwärts.



2. Call-Optionsschein auf BASF

Auch in einen Call-Optionsschein auf BASF steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Der DAX-Konzern verkündete zuletzt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu drei Milliarden Euro. Das Programm startet in diesem Januar und soll bis zum Jahresende 2023 laufen. Heute legt die BASF-Aktie um 0,9% auf 66,90 Euro zu.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Daimer Truck

Ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf den Börsenneuling Daimler Truck wird von den Anlegern im bisherigen Handelsverlauf ausschließlich gekauft. Für die seit 10. Dezember 2021 notierte Aktie, geht es 1,9% auf 33,90 Euro bergauf.