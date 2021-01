Die meistgehandelten Derivate v. 11.01.2021

1. Call-Optionsschein auf SONY (WKN MA41N2)

Das meistgehandelte verbriefte Derivat an der Euwax ist am Montag ein Call-Optionsschein auf SONY, bei dem Anleger überwiegend auf der Käuferseite zu finden sind. Die Aktie des japanischen Elektronik-Konzerns zeigt sich seit der Markteinführung der neuen PlayStation 5 in einem starken Aufwärtstrend und notiert auch heute über 8% fester.



2. Knock-out-Call auf BYD (WKN MA3APL)

In einem Knock-out-Call auf den chinesischen Tesla-Konkurrenten BYD positionieren sich die Stuttgarter Derivateanleger überwiegend auf der Verkäuferseite. Die Aktie des Elektroauto-Pioniers notiert am Vormittag um 4,3% im Plus.



3. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Außerdem sehr gefragt unter Stuttgarter Derivateanlegern ist ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Dieser Call wird heute überwiegend gekauft. Auf Monatssicht konnte der Saubere Zukunft Index 2 mehr als 33% zulegen.