Die meistgehandelten Derivate v. 10.12.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Co2-Emission Future

Das meistgehandelte verbriefte Derivat an der Euwax ist am letzten Handelstag der Woche ein Faktor-Long-Zertifikat auf den Co2-Emission Future. In dem Produkt führen unsere Händler nahezu ausschließlich Kauforders aus.



2. Knock-out-Call auf Nasdaq 100

Nachdem gestern ein Call auf den S&P 500 unter Anlegern rege gehandelt wurde, steigen die Derivateanleger am Freitag in einen Knock-out-Call auf den Technologie-Index Nasdaq 100 ein. Die Indikation für den Start des Index liegt am Vormittag mit 0,3% leicht im positiven Bereich.



3. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical

Verkäufer finden sich indes in einem Call-Optionsschein auf den Medizintechnik-Konzern Intuitive Surgical wieder. Die Aktie des Gesundheits-Unternehmens verliert zum Mittag rund 1%.