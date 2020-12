Die meistgehandelten Derivate v. 10.12.20

1. Call-Optionsschein auf Costco Wholesales (WKN JJ1UGG)

Der Call-Optionsschein auf die amerikanische Großhandelskette Costco Wholesales verzeichnete gestern über 350 Preisfeststellungen. Auch heute gehen eine Vielzahl von Kauforders in dem Call-Optionsschein ein. Der Konzern wird am heutigen Abend seine Quartalszahlen veröffentlichen. Für die Aktie geht es um 0,34% auf 311,00 Euro nach unten.



2. Knock-out-Call auf NIO (WKN TT3ZC6)

Seit ein paar Tagen wird ein Knock-out-Call auf den Elektroautomobilhersteller NIO von den Anlegern stark gehandelt. Unsere Händlerin verzeichnet am heutigen Tag einen Überhang der ausgeführten Kauforders. Die NIO-Aktie ist im gestrigen späten Handel bis auf 35,90 Euro gefallen. Aktuell notiert sie bei 36,60 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

In einem seit Monaten beliebten Call-Optionsschein auf den Onlineriesen Amazon finden heute sehr viele Preisfeststellungen statt. Laut Auskunft unseres Händlers dominieren im bisherigen Handelsverlauf die Kauforders. Die Amazon-Aktie notiert mit 2.571 Euro beinahe unverändert.