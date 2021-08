Die meistgehandelten Derivate v. 10.08.21

1. Call-Optionsschein auf Albemarle (WKN JJ8YEX)

In einem Call-Optionssein auf das amerikanische Chemie-Unternemen Albemarle nehmen die Stuttgarter Deriateanleger anscheinend ihre aufgelaufenen Gewinne mit und steigen überwiegend aus. Allein gestern fanden in dem Call über 500 Preisfeststellungen statt. Albemarle ist der größte Förderer des begehrten Litiums. Im frühen Handel erreichte die Aktie bei 198 Euro ein neues All-Time-High.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Aixtron (WKN MA4YHQ)

Die aufgelaufenen Gewinne nehmen die Anleger an der Euwax ebenfalls in einem Faktor-3x-Long-Zertifikat auf Aixtron mit. Aixtron erreicht im bisrigen Handel bei 24,74 Euro ein neues 10-Jahreshoch. Der MDAX-Konzern profitiert derzeit von der robusten Nachfrage in der Halbleiterbranche.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN UH0LJC)

Auf den Software-Giganten Mirosoft werden im biserigen Handelsverlauf einige Call-Optionsscheine sehr häufig gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in dem Call mit der WKN UH0LJC statt. Wie bereits am Vortag überwiegen dabei die eingehenden Kauforders. Die Mirosoft-Aktie notiert am Mittag 0,6% höher bei 246,70 Euro.