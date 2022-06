Die meistgehandelten Derivate v. 10.06.22

3. Call-Optionsschein auf The Mosaic

In dem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Düngemittelhersteller The Mosaic liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders vor. Die Aktie hat nach ihrem All-Time-High Mitte April beinahe ein Drittel verloren. Auch heute geht es für die Aktie über 2% auf 50,15 Euro abwärts.