Die meistgehandelten Derivate v. 10.06.21

1. Call-Optionsschein auf Aixtron (WKN MA326W)

In einem Call-Optionsschein auf Aixtron nehmen die Stuttgarter Derivateanleger anscheinend ihre aufgelaufenen Gewinne mit. Aixtron erhöhte die Jahresprognose für die Auftragseingänge, Umsatzerlöse, die Brutto- und EBIT-Marge. Für die Aktie geht es daraufhin über 18,05% auf 21,64 Euro nach oben. Damit erreicht die Aixtron-Aktie ein neues 5-Jahreshoch.



2. Call-Optionsschein auf Quanta Services (WKN GH5VBW)

In einen Call-Optionsschein auf den nordamerikanischen Infrastrukturlösungsanbieter Quanta Services steigen die Anleger seit gestern aufgrund einer Empfehlung ein. Seit der Gründung hat Quanta Services inzwischen mehr als 200 Unternehmen übernommen. Die Aktie gibt 1,56% auf 75,48 Euro nach.



3. Knock-out-Call auf Infineon (WKN MA3TUQ)

Bei den Knock-out-Produkten wird ein Knock-out-Call auf Infineon am häufigsten gehandelt. Unser Händler führt hauptsächlich Kauforders in dem Knock-out-Call aus. Für die Infineon-Aktie geht es um 1,67% auf 33,49 Euro nach oben.