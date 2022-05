1. Call-Optionsschein auf Shell

Auch am Dienstag stehen einige Optionsscheine auf Shell hoch in der Gunst der Stuttgarter Anleger. Diese kaufen einen Call als meistgehandeltes verbrieftes Derivat an der Euwax überwiegend. Gestern hatten die Analysten von Goldman Sachs die Shell-Aktie weiterhin zum Kauf empfohlen. Sie lobten das starke Abschneiden im fünften Quartal in Folge und die prozentual zweistelligen Cash-Renditen des Sektors.



2. Put-Optionsschein auf S&P 500

Zudem verkaufen die Stuttgarter Anleger einen Put-Optionsschein auf den S&P 500. Der breite US-Index verlor aufgrund der Zinsängste zum Wochenauftakt etwa 3,2% auf 3.991 Punkte – und sackte damit erstmals seit Ende März 2021 wieder unter die runde Marke von 4000 Punkten. Am Mittag deuten die Futures aber eine Rückeroberung dieser Marke an.



3. Call-Optionsschein auf The Mosaic

Bereits seit Wochen handeln die Anleger an der Euwax Optionsscheine auf The Mosaic – so auch heute einen Call, der dabei gekauft wird. Nächsten Donnerstag hält der US- Düngerhersteller seine Hauptversammlung ab. Im Vorfeld wird eine Dividendenzahlung von 0,53 US-Dollar je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 0,95% entsprechen würde. Bei rund 54,40 Euro tritt die Mosaic-Aktie heute indes auf der Stelle.

Disclaimer

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.