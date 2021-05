Die meistgehandelten Derivate v. 10.05.21

1. Call-Optionsschein auf D.R. Horton (WKN MA6FU6)

Auf den größten amerikanischen Hausbauer und Verkäufer D.R. Horton nehmen die Anleger ihre aufgelaufenen Gewinne der letzten Wochen mit. In seinem letzten Geschäftsjahr, endend zum 31.03.2021, verkaufte D.R. Horton 76.330 Häuser in den USA. Die Aktie erreichte im frühen Handel ein All-Time-High bei 86,20 Euro.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Pharma Impfstoff-Aktien Index (WKN MA67CS)

In ein Faktor-2x-Long-Zertifikat auf den Pharma Impfstoff-Aktien Index steigen die Anleger ein. In dem Impfstoff-Aktien Index sind acht Impfstoff Unternehmen mit jeweils 12,5% gleichgewichtet. Die heutigen Umsatzspitzenreiter im Aktienbereich BioNTech, CureVac und Moderna sind ebenfalls darin enthalten. Der Index notiert mit 87,98 beinahe unverändert.



3. Call-Optionsschein auf ServiceNow (WKN MA4JEH)

Auf den Cloud-Computing-Anbieter ServiceNow kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein. ServiceNow wird von dem ehemaligen SAP-CEO Bill McDermott geleitet. Im letzten Quartal erzielte ServiceNow ein Umsatzplus von 30% auf 1,293 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Aktie notiert mit 398,20 Euro unverändert.