Die meistgehandelten Derivate v. 10.03.22

1. Call-Optionsschein auf K+S

Ein Call-Optionsschein auf K+S wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Der Düngemittelhersteller veröffentlichte heute seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2021 und konnte sein EBITDA von zuvor 267 Millionen Euro auf knapp 970 Millionen Euro steigern. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet K+S mit einem EBITDA im Bereich von 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro. Am Donnerstag legt die Aktie über 7% auf 23,60 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding

Wie bereits am Mittwoch wird in Stuttgart ein Call-Optionsschein auf die Porsche Automobil Holding sehr rege gehandelt. Während die Derivateanleger den Call gestern hauptsächlich verkauften, steigen sie heute ein. Die Porsche-Aktie gibt dagegen mehr als 2% auf 74,50 Euro nach.



3. Knock-out-Call auf Varta

Am Donnerstag befinden gleich sich zwei Knock-out-Calls auf Varta unter den Top 10 der am meistgehandelten verbrieften Derivate an der Euwax. Der am häufigsten gehandelte Knock-out-Call wird von den Derivateanlegern in Stuttgart dabei gekauft. Bis zum Mittag legt die Varta-Aktie 1,5% auf 88,30 Euro zu.