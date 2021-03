Die meistgehandelten Derivate v. 10.03.21

1. Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)​

Wie gewohnt kaufen die Derivateanleger an der Euwax auch am Mittwoch einen Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Nach Höchstständen von mehr als 148 Punkten rund um den Jahreswechsel fiel er am Freitag beinahe auf sein Startniveau von 100 Punkten zurück. Im Lauf der Woche erholte sich der Saubere Zukunft Index 2 auf nun 106,90 Punkte.



2. Call auf Amazon (WKN MA5G7D)

Bei den Optionsscheinen verkaufen die Stuttgarter Anleger heute einen Call auf Amazon. Die Aktie des US-Online-Riesen verlor seit Jahresbeginn rund 7% und war zuletzt unter die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie gefallen. Zur Wochenmitte notiert die Amazon-Aktie bei 2.580 Euro kaum verändert.



3. Call auf Apple (WKN HR4ZZU)

Ebenfalls rege gehandelt wird in Stuttgart ein Call-Optionsschein auf Apple. Dieser wurde bereits Mitte Februar empfohlen und findet heute erneut Käufer. Nach Kursverlusten von rund 10% im laufenden Jahr büßte die Apple-Aktie Berichten zufolge ihren Titel als wertvollstes Unternehmen der Welt ein und muss diesen knapp an Saudi Aramco abtreten.