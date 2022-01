Die meistgehandelten Derivate v. 10.01.22

1. Call-Optionsschein auf Porsche

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen finden zu Wochenbeginn in einem Call-Optionsschein auf Porsche statt. Unsere Händler an der Euwax erhalten dabei fast ausschließlich eingehende Kauforders. Die Analysten von Goldman Sachs senkten im Rahmen eines Ausblicks für die Automobilbranche das Kursziel von Porsche von 134 Euro auf 105 Euro. Goldman Sachs belässt die Einstufung jedoch weiterhin auf „Buy“. Am Montag legt die Porsche-Aktie 0,4% auf 90,70 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Commerzbank

Ein Call-Optionsschein auf die im MDAX notierte Commerzbank wird am Montag überwiegend verkauft. Offenbar nehmen die Derivateanleger an der Euwax ihre aufgelaufenen Gewinne in dem Call mit. Zu Handelsbeginn konnte die Commerzbank-Aktie bei 7,97 Euro ein neues 52-Wochenhoch verzeichnen. Im weiteren Handelsverlauf gibt die Aktie nach und notiert bei 7,71 Euro.



3. Call-Optionsschein auf AT&T

In einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Telekommunikationskonzern AT&T steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenauftakt ein. AT&T wird am 26. Januar seinen Jahresabschluss für 2021 vorlegen. Heute notiert die Aktie mit 23,15 Euro beinahe unverändert.