Die meistgehandelten Derivate v. 09.12.21

1. Call-Optionsschein auf thyssenkrupp

Bei den Optionsscheinen finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call auf thyssenkrupp statt. Der Call wird überwiegend von den Derivateanlegern gekauft. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen Mitte November stieg die Aktie in der Spitze über die 11 Euro Marke. Mit dem Einbruch der Märkte Anfang Dezember musste auch die Aktie Federn lassen. Im heutigen Handel notiert die Aktie 1,2% leichter bei 9,38 Euro.



2. Knock-out-Call auf S&P 500

Mit deutlichem Abstand finden die häufigsten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten in einem Call auf den S&P 500 statt. Der Knock-out-Call wird von den Anlegern gekauft. Die Indikation für den Start des S&P 500 liegt bei 4.683 Punkten mit 0,4% im negativen Bereich.



3. Call-Optionsschein auf Netflix

Weiterhin steigen die Anleger, wie bereits im gesamten bisherigen Wochenverlauf, in einen Call-Optionsschein auf Netflix ein. Der Streamingdienst zählt inzwischen über 209 Millionen zahlende Abonnenten in über 190 Ländern. Die Aktie notiert mit 0,7% bei 554,60 Euro im negativen Bereich.