Die meistgehandelten Derivate v. 09.12.20

1. Call-Optionsschein auf Costco Wholesales (WKN JJ1UGG)

Auf die amerikanische Großhandelskette Costco Wholesales kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein. Der Konzern wird morgen nachbörslich sein Zahlenwerk für sein 1. Quartal kommunizieren. Für die Aktie geht es 1,22% auf 314,55 Euro nach oben.



2. Call-Optionsschein auf Salesforce (WKN VP9PSP)

Ein Call-Optionsschein auf den führenden Customer-Relationship-Manager Anbieter Salesforce wird von den Anlegern fast ausschließlich gekauft. Salesforce verkündete Anfang Dezember die Übernahme des Instant-Messaging-Dienst Slack für knapp 28 Milliarden US-Dollar. Die Aktie notiert 0,45% fester bei 187,90 Euro.



3. Knock-out Call auf NIO (WKN TT3ZC6)

Bei den Knock-out-Produkten wird ein Knock-out-Call auf den Elektroautomobilhersteller NIO von den Anlegern stark gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers überwiegen die eingehenden Kauforders. Die Aktie notiert mit 0,52% bei 38,8 Euro im positiven Bereich.



