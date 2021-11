Die meistgehandelten Derivate v. 09.11.21

1. Call-Optionsschein auf Microsoft

Bei den Derivateanlegern ist Microsoft weiterhin der beliebteste Basiswert. In dem am häufigsten gehandelten Call-Optionsschein verzeichnet der Händler an der Euwax überwiegend eingehende Kauforders. Die Microsoft-Aktie notiert mit 290,45 Euro beinahe unverändert.



2. Call-Optionsschein auf BioNTech

Die BioNTech-Aktie ist am Dienstagvormittag die am häufigsten gehandelte Aktie an der Börse Stuttgart mit einem Tagesplus von beinahe 5% auf 218,90 Euro. Auch die Derivateanleger an der Euwax greifen bei einem Call-Optionsschein auf den Impfstoffhersteller zu.



3. Faktor-Long-Zertifikat Wacker Chemie

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Hersteller von chemischen Spezialprodukten Wacker Chemie steigen die Derivateanleger ein. Die im MDAX notierte Aktie erreichte im Handelsverlauf ein neues Jahreshoch bei 165,45 Euro.