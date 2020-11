Die meistgehandelten Derivate v. 09.11.2020

1. Knock-out Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft 2 Index wird von den Stuttgarter Derivateanlegern heute hauptsächlich gekauft. Für den Index selbst geht es um 2,24% auf 107,74 Punkte nach oben. Die größte Kurssteigerung der im Index enthalten Aktien erzielt JinkoSolar mit 6,33%.



2. Knock-out Call auf Varta (WKN UE0LEY)

Auf den Ellwanger Batteriehersteller Varta kaufen die Anleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call. Am Donnerstag wird Varta seine Zahlen fürs vergangene Quartal vorstellen. Am Montag geht es für die Aktie 4,47% auf 121,70 Euro aufwärts.



3. Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN JC40CG)

Bei den Optionsscheinen wird heute von den Anlegern in Stuttgart ein Call auf Nvidia sehr häufig gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsorders vor. Nvidia ist inzwischen nach Marktkapitalisierung der weltweit größte Halbleiterkonzern. Die Nvidia-Aktie legt um 1,9% auf 492,40 Euro zu.