Die meistgehandelten Derivate v. 09.08.21

1. Call-Optionsschein auf MSCI (WKN MA82LB)

In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Finanzdatenanbieter MSCI steigen die Stuttgarter Derivateanleger auch zum Wochenauftakt weiter ein. MSCI gab in der letzten Woche die vollständige Übernahme von Real Capital Analytics für 950 Millionen US-Dollar bekannt. Real Capital Analytics stellt Daten und Analysen zu Gewerbeimmobilien zur Verfügung. Am Montag legt die MSCI-Aktie 1,1% auf 535,80 Euro zu.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Orsted (WKN MA04K8)

Auf Orsted, den Weltmarktführer bei der Erzeugung von Offshore-Windenergie, kaufen die Anleger in Stuttgart ein Faktor-3x-Long-Zertifikat. Am Donnerstag wird Orsted seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 vorlegen. Die Aktie legt im Vorfeld über 2% auf 131,60 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN UH0LJC)

Auf der Käuferseite sind die Stuttgarter Derivateanleger auch in einem Call-Optionsschein auf Microsoft unterwegs. In dem zum 30. Juni 2021 beendeten Geschäftsjahr konnte Microsoft bei einem Nettogewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar einen Umsatz von 168,1 Milliarden US-Dollar erzielen. Bei 246,65 Euro notiert die Microsoft-Aktie heute 0,3% höher.