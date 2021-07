Die meistgehandelten Derivate v. 09.07.21

1. ​Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Die meisten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf Volkswagen statt. Unser Händler erhält fast ausschließlich Kauforders. VW-Konzernchef Herbert Diess steht anscheinend vor der Verlängerung seines Vertrages bis 2025. Die Aktie legt zum Wochenende hin 2,5% auf 205,75 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf ASML Holdings (WKN KE5690)

In einen Call-Optionsschein auf die niederländische ASML Holding steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Der führende Hersteller von Lithographiesystemen für die Halbleiterbranche wird am 21. Juli seine Quartalszahlen vorlegen. Für die ASML-Aktie geht es 1,6% auf 580,20 Euro bergauf.



3. Call-Optionsschein auf Square (WKN KB5TT5)

Aus einem Call-Optionsschein auf Square steigen die Derivateanleger an der Euwax hingegen aus. Über Twitter gab eine Square-Führungskraft die Entwicklung einer Hardware-Wallet für die Bitcoin-Verwahrung bekannt. Die Square-Aktie notiert mit 199,10 Euro geringfügig im negativen Bereich.