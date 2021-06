Die meistgehandelten Derivate v. 09.06.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Heidelberger Druckmaschinen (WKN MC2WJP)

Ein Faktor-Long-Zertifikat auf Heidelberger Druckmaschinen wird von den Anlegern gekauft. Heute legte Heidelberger Druckmaschinen die Bilanzzahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Nach zwei Verlustjahren erwartet Heidelberger Druckmaschinen für das am 1. April begonnene Geschäftsjahr nun ein positives Nachsteuerergebnis. Für die Aktie geht es 11,17% auf 1,66 Euro abwärts.



2. Call-Optionsschein auf ebay (WKN UE2YHM)

In einen Call-Optionsschein auf eBay steigen die Stuttgarter Anleger ein. EBay hält in der nächsten Woche seine Hauptversammlung ab. Im ersten Quartal 2021 konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 42% auf 3,023 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Die eBay-Aktie legt 0,48% auf 54,16 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Verbriefte Derivate auf die Deutsche Telekom sind in der laufenden Woche bei den Anlegern an der Euwax sehr beliebt. Während gestern ein Faktor-Long-Zertifikat sehr häufig gehandelt wurde, bevorzugen die Anleger heute einen Call-Optionsschein. Unser Händler führt fast ausschließlich eingehende Kauforders aus. Die Aktie der Deutschen Telekom notiert mit 17,35 Euro etwas schwächer.