1. Call-Optionsschein auf RWE

Die Stuttgarter Derivateanleger verkaufen zum Wochenauftakt einen Call-Optionsschein auf RWE. Gemeinsam mit Uniper wird RWE vier schwimmende LNG-Terminals betreiben. Das erste schwimmende Terminal soll bereits am Jahresende in Wilhelmshaven in Betrieb genommen werden. Dadurch soll die Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen reduziert werden. Die RWE-Aktie legt 0,5% auf 40,80 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf K+S

Ebenfalls verkaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Call-Optionsschein auf den Düngemittelproduzenten K+S. Am Mittwoch vor Börsenbeginn wird K+S seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 publizieren. Die Aktie startet mit einem Aufschlag von 1,3% bei 31,10 Euro in die neue Handelswoche.



3. Call-Optionsschein auf Shell

Zu guter Letzt verkaufen die Anleger auch einen Call-Optionsschein auf Shell. Der Call wurde bereits am letzten Donnerstag und Freitag von den Derivateanlegern verkauft. Für das erste Quartal erhalten die Shell-Aktionäre eine Dividende von 0,25 US-Dollar je Aktie. Die Aktie des Mineralölkonzerns legt um knapp 1% auf 27,00 Euro zu.