Die meistgehandelten Derivate v. 09.04.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf TUI (WKN MC7D8T)

Auf den durch die Corona-Pandemie gebeutelten Touristikkonzern TUI kaufen die Stuttgarter Anleger überwiegend ein Faktor-3x-Long-Zertifikat. Der Reisekonzern kündigte heute an, eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis April 2028 zu platzieren. Der Emissionserlös wird zur Verbesserung der Liquiditätsposition im Zuge der anhaltenden Covid-19 Pandemie und der anschließenden Rückzahlung von existierenden Finanzierungsinstrumenten verwendet. Die TUI-Aktie gibt 6,92% auf 4,28 Euro nach.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Puma (WKN MA4Y19)

Ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Sportartikelhersteller Puma wird von den Anlegern an der Euwax im bisherigen Handelsverlauf fast ausschließlich gekauft. Die Analysten von Goldman Sachs und UBS äußerten sich positiv zu Puma. Die Puma-Aktie erreichte im frühen Handel ein neues All-Time-High bei 94,28 Euro.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA2AXS)

Wie bereits gestern steigen die Derivateanleger in Stuttgart in einen Call-Optionsschein auf NVIDIA ein. In der nächsten Woche findet die NVIDIA GPU Technology Conference (GTC) rein virtuell statt. Im Vorfeld notiert die NVIDIA-Aktie mit 480,10 Euro unverändert.