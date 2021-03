Die meistgehandelten Derivate v. 09.03.21

1. Call-Optionsschein Enphase (WKN MA4JAA)​

Auf das kalifornische Energietechnologieunternehmen Enphase kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein. Enphase ist der weltweit führende Anbieter für Solarspeichersysteme auf Mikro-Wechselrichterbasis. Im letzten Quartal konnte das Unternehmen einen Umsatz von 264,8 Millionen US-Dollar erzielen. Die Aktie notiert mit 115,46 Euro leicht fester.





2. Knock-out-Call Square (WKN MA3MMC)

Wie bereits gestern, steigen die Derivateanleger in Call-Optionsscheine auf den Mobile-Payment-Anbieter Square ein. Heute bevorzugen sie den Call-Optionsschein mit der WKN MA3MMC. Durch die Mehrheitsübernahme des Musikstreamingdienstes Tidal wird der bekannte Rapper Shawn Carter „Jay-Z“ dem Vorstand von Square angehören. Die Square-Aktie gewinnt 3,38% auf 177,42 Euro.





3. Call-Optionsschein Apple (WKN HR4ZZU)

Ein Call-Optionsschein auf Apple wird von den Anlegern gekauft. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass das neue iPhone eine Speicherkapazität von einem Terabyte aufweisen wird. Die Aktie legt 2,12% auf 100,48 Euro zu.



EUWAX



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.