Die meistgehandelten Derivate v. 09.03.2022

1. Call-Optionsschein auf Commerzbank

Ein Call-Optionsschein auf die Commerzbank wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Zuletzt senkten die Analysten der kanadischen RBC das Kursziel der Aktie von 8,50 Euro auf 6,60 Euro. Am Montag fiel die Commerzbank-Aktie zwischenzeitlich bis auf 5,19 Euro. Von diesen Tiefständen erholt sich die Aktie aktuell und notiert heute mit 6,25 Euro beinahe 3% im positiven Bereich.



2. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding

Auch ein Call-Optionsschein auf die Porsche Automobil Holding wird von den Derivateanlegern an der Euwax zur Wochenmitte verkauft. Dieser wurde bereits vor Wochen häufig gekauft – nun realisieren die Derivateanleger in dem Call wohl die aufgelaufenen Verluste der letzten Handelstage. Bis zum Mittag legt die Porsche-Aktie über 6% auf 73,10 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf BASF

Dagegen steigen die Stuttgarter Anleger in einen Call-Optionsschein auf die BASF ein. Die Analysten der Deutschen Bank senkten das Kursziel für die BASF von 96 Euro auf 64 Euro herab und stuften ihre Einschätzung von „Buy“ auf „Hold“ herunter. In einem positiven Marktumfeld legt die BASF-Aktie heute über 3% auf 53,20 Euro zu.