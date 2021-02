Die meistgehandelten Derivate v. 09.02.2021

1. Call-Optionsschein auf Paypal (WKN UD83R0)

Auf PayPal werden heute in Stuttgart einige verbriefte Derivate sehr rege gehandelt. Am häufigsten gehandelt wird ein Call-Optionsschein, bei dem unserem Händler überwiegend Kauforders vorliegen. PayPal konnte seinen Umsatz im letzten Quartal um 23% und seinen operativen Gewinn um 21% steigern. Für die Aktie geht es 0,3% auf 234,75 Euro aufwärts.



2. Call-Optionsschein auf Covestro (WKN HR4ZFS)

Wie bereits am Vortag finden die häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf den Polymerwerkstoffhersteller Covestro statt. Für die Covestro-Aktie geht es 1% auf 58,54 Euro abwärts – auf Monatssicht steht allerdings ein Plus von gut 9%.



3. Call-Optionsschein auf SAP (WKN HR4KRV)

Zudem kaufen die Stuttgarter Derivateanleger am Dienstag einen Call-Optionsschein auf SAP. Erst Ende Januar hatte SAP seine Tochtergesellschaft Qualtrics erfolgreich an die Börse gebracht. Die SAP-Aktie verliert in einem schwachen Marktumfeld 0,6% auf 108,28 Euro.