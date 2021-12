Die meistgehandelten Derivate v. 08.12.2021

1. Knock-out-Call auf Valneva

In einen Knock-out-Call auf Valneva steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Heute verkündete der Impfstoffhersteller einen Vorabkaufvertrag für seinen COVID-19-Impfstoffkandidaten mit dem Königreich Bahrain. Der Vertrag umfasst die Lieferung von einer Million Dosen. Daraufhin legt die Valneva-Aktie über 10% auf 23,70 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Netflix

Netflix ist in der laufenden Handelswoche ein beliebter Basiswert für die Stuttgarter Derivateanleger. Im heutigen Handelsverlauf steigen die Anleger in einen Call-Optionsschein ein. Bis zum Mittag steigt die Aktie des Streamingdiensts und Serienproduzenten leicht um 0,4% auf 558,50 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Apple

Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorders besteht in einem Call-Optionsschein auf Apple, der zur Wochenmitte in Stuttgart ebenfalls rege gehandelt wird. Die Aktie des nach Marktkapitalisierung wertvollsten Konzerns der Welt erreichte im morgendlichen Handel mit 153,80 Euro ein neues All-Time-High.