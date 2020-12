Die meistgehandelten Derivate v. 08.12.20

1. Knock-out Call auf Bitcoin (WKN VQ16Q1)

Mit bereits weit über 200 Preisfeststellungen ist ein Knock-out-Call auf die Kryptowährung Bitcoin bei den Anlegern heiß begehrt. Unsere Händler erhalten fast ausschließlich Kauforders in dem Knock-out-Call. Der Basispreis liegt bei 13.936,14 US-Dollar und die Knock-out-Barriere gegenwärtig bei 14.760,00US-Dollar. In der BISON App notiert der Bitcoin bei 15.579 Euro.





2. Knock-out-Put auf RWE (WKN KE0B63)

Auf den Essener Energieversorgen RWE kaufen die Anleger einen Knock-out-Put. Anfang des Monats gab RWE bekannt, den Betrieb zweier Steinkohlekraftwerke, im Rahmen der bundesweiten Stillegungsauktion,einzustellen. Für die Aktie geht es heute um 1,13% auf 34,15 Euro nach oben.





3. Knock-out Call auf Siemens Energy (WKN SD05SD)

Ein Knock-out-Call auf den zukünftigen MDax-Aufsteiger Siemens Energy wird von den Stuttgarter Derivateanleger gekauft. Am 21. Dezember wird Siemens Energy in den MDAX aufgenommen. Die Aktie notiert heute 2,38% höher bei 26,20 Euro.