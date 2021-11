Die meistgehandelten Derivate v. 08.11.21

1. Call-Optionsschein auf Microsoft

In den letzten Handelstagen werden Call-Optionsscheine auf den IT-Riesen Microsoft sehr rege an der Euwax gehandelt. In den am häufigsten gehandelten Call-Optionsschein steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Mit 291,25 Euro notiert die Microsoft-Aktie knapp unter dem am letzten Freitag aufgestellten All-Time-High von 293,35 Euro.



2. Call-Optionsschein auf BioNTech

Nach den starken Kurseinbrüchen der BioNTech-Aktie in den letzten Handelstagen, steigen die Derivateanleger überwiegend in einen Call-Optionsschein auf den Impfstoffhersteller ein. Die Aktie legt um knapp 4% auf 198,10 Euro zu. Im Wochenvergleich steht jedoch ein Verlust von 21% zu Buche.



3. Call-Optionsschein auf ASML Holding

Auf den Hersteller von Belichtungsmaschinen für die Halbleiterbranche, ASML Holding, verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger überwiegend einen Call-Optionsschein. Die ASML-Aktie notiert mit 740 Euro geringfügig im positiven Bereich. Am 15. September erreichte die ASML-Aktie bei 763,60 Euro ihr bisheriges All-Time-High.