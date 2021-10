Die meistgehandelten Derivate v. 08.10.21

1. Call-Optionsschein auf Daimler

Als Basiswert ist Daimler im bisherigen Handelsverlauf bei den Stuttgarter Derivateanlegern sehr beliebt. Mehrere Optionsscheine auf Daimler befinden sich in der Spitzenliste der häufigsten Preisfeststellungen. Der Call-Optionsschein wird dabei am häufigsten gehandelt. Der Händler erhält fast ausschließlich Kauforders in dem Optionsschein.



2. Knock-out-Call auf Delivery Hero

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Call auf Delivery Hero statt. Der Knock-out-Call auf den 2011 gegründeten Online-Lieferdienst wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Die Aktie notiert mit 107,30 Euro nahegehend unverändert.



3. Call-Optionsschein auf ASML Holding

Der Dauerbrenner bei den meistgehandelten verbrieften Derivaten an der Euwax – der Call-Optionsschein auf ASML Holding - darf zum Wochenabschluss bei den meistgehandelten verbrieften Derivaten nicht fehlen. Auch im heutigen Handelsverlauf liegen dem Händler hauptsächlich Kauforders zur Ausführung vor. Die ASML-Aktie gibt 0,7% auf 646 Euro nach.