Die meistgehandelten Derivate v. 08.09.21

1. Knock-out-Call auf Bitcoin Future

Der absolute Spitzenreiter unter den verbrieften Derivaten an der Euwax ist heute ein Knock-out-Call auf den Bitcoin Future. In dem Papier führen unsere Händler überwiegend Kaufaufträge aus. Laut der BISON App notiert der Bitcoin aktuell bei knapp 39.300 Euro rund 9% leichter.



2. Call-Optionsschein auf BioNTech

Käufer finden sich derweil auch in einem an der Euwax rege gehandelten Call-Optionsschein auf den Impfstoff-Spezialisten BioNTech wieder. Die Aktie behauptet sich am Mittwoch in einem schwachen Marktumfeld und notiert nahezu unverändert bei rund 292 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Volkswagen

In einen Call-Optionsschein auf Volkswagen steigen die Stuttgarter Derivateanleger aktuell ein. Analog zum DAX und zum Konkurrenten Daimler verlieren auch die Aktien des größten deutschen Automobilkonzern zum Mittag rund 0,9%.