Die meistgehandelten Derivate v. 08.07.21

1. ​Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN KB5KZV)

Bei Call-Optionsscheinen auf Microsoft nehmen die Anleger einen Tausch vor: Verkauft wird ein Call-Optionsschein (WKN KB5KZV) mit einem Basispreis von 225 US-Dollar und einem Bewertungstag am 16.06.20222. Dafür steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein (WKN KE1HQK) mit einem höheren Basispreis von 275 US-Dollar und einer längeren Laufzeit bis zum 19.01.2023 ein. Die Microsoft-Aktie gibt indes 1,6% auf 234 Euro nach.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 im bisherigen Handelsverlauf überwiegend verkauft. Der Saubere Zukunft Index 2 gibt am Donnerstag 2,8% auf 117,40 Punkte nach. Größter Verlierer im Index ist die JinkoSolar-Aktie mit einem Minus von über 6%.



3. Call-Optionsscheinauf Apple (WKN HR59NZ)

Auch in einem Call-Optionsschein auf Apple finden heute sehr viele Preisfeststellungen statt. Unser Händler erhält hier fast ausschließlich Kauforders zur Ausführung. Für die Apple-Aktie geht es bis zum Mittag um 1,8% auf 120 Euro abwärts.