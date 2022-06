Die meistgehandelten Derivate v. 08.06.22

1. Knock-out-Call auf Lanxess

In einen Knock-out-Call auf den Spezialchemie-Konzern Lanxess steigen die Stuttgarter Derivateanleger zur Wochenmitte ein. Lanxess und der Private Equity Fonds Advent International gründeten zuletzt ein Gemeinschaftsunternehmen für Hochleistungskunststoffe. Seit der Bekanntgabe am 31. Mai hat die Aktie über 16% zugelegt. Heute notiert die Lanxess-Aktie mit 45,15 Euro nahezu unverändert.



2. Knock-out-Put auf Salzgitter

Ein Knock-out-Put auf den Stahl- und Technologiekonzern wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Gestern haben Salzgitter und der Bergbaukonzern Rio Tinto eine Absichtserklärung unterschrieben, bei Lieferketten und Produktionsverfahren von grünem Stahl zusammenzuarbeiten. Nach den gestrigen Kursgewinnen gibt die Aktie heute knapp 2% auf 37,60 Euro nach.

3. Call-Optionsschein auf Shell

Bei dem in den letzten Handelstagen am häufigsten gehandelten Call-Optionsschein auf Shell erhält der Derivatehändler an der Euwax zur Wochenmitte überwiegend ausführbare Kauforders. Nachdem die Shell-Aktie gegen Ende der letzten Woche Kurverluste verzeichnete, geht es in der laufenden Handelswoche wieder aufwärts. Mit 28,61 Euro konnte die Aktie sogar ein neues Jahreshoch markieren.