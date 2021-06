Die meistgehandelten Derivate v. 08.06.21

1. Call-Optionsschein auf Nestlé (WKN MA5PU7)

Auf den weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestlé kaufen die Anleger einem Call-Optionsschein. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte der Schweizer-Konzern einen Umsatz von 84,43 Milliarden CHF bei einem operativen Ergebnis von 14,23 Milliarden CHF. Bei der zur Gruppe Börse Stuttgart gehörenden BX Swiss notiert die Nestlé-Aktie mit 112,59 CHF um 0,64% höher



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Deutsche Telekom (WKN MF1GD9)

In ein Faktor-4x-Long-Zertifikat auf die Deutsche Telekom steigen die Anleger ein. Die Deutsche Telekom kündigte bei ihrem Kapitalmarkttag 2021 an, den Free-Cashflow bis 2024 auf 18 Milliarden Euro zu steigern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug der Free-Cashflow 6,3 Milliarden Euro. Die Aktie der Deutschen Telekom notiert mit 17,39 Euro etwas leichter.



3. Call-Optionsschein auf Porsche (WKN TT6HDV)

Mehrere Call-Optionsscheine auf Porsche werden von den Stuttgarter Derivateanlegern im bisherigen Handelsverlauf sehr häufig gehandelt. Die meisten Preisfeststellungen verzeichnet ein Call (WKN TT6HDV) mit einem Basispreis von 105,00 Euro und einem Bewertungstag am 15.12.2021. Für diesen Schein erhält unser Händler fast ausschließlich Kauforders. Die Porsche-Aktie gibt 2,97% auf 98,48 Euro ab.