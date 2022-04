Die meistgehandelten Derivate v. 08.04.22

1. Call-Optionsschein auf K+S

Auf den Düngemittelproduzenten K+S werden einige Call-Optionsscheine und Knock-out-Calls sehr rege gehandelt. Der in Stuttgart am häufigsten gehandelte Call-Optionsschein wird von den Derivateanlegern verkauft, sie nehmen offensichtlich die aufgelaufenen Kursgewinne mit. Die Analysten von JP Morgan stuften K+S von „Underweight“ auf „Overweight“ herauf und erhöhten das Kursziel von 12,50 Euro auf 44,50 Euro. Daraufhin legt die K+S-Aktie über 8% auf 32,50 Euro zu. Zuletzt notierte die Aktie im Jahr 2015 auf diesem Niveau.

2. Call-Optionsschein auf Alphabet

Wie bereits am Donnerstag steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Alphabet ein. Die Google-Muttergesellschaft wird am 27. April ihre Quartalszahlen vorlegen. Im Juli wird darüber hinaus der angekündigte Aktiensplit im Verhältnis 1:20 durchgeführt. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs legt die Alphabet-Aktie um 0,8% auf 2.517 Euro zu.



3. Knock-out-Call auf Orsted

Vor dem Wochenende steigen die Stuttgarter Derivateanleger auch in einen Knock-out-Call auf Orsted, den Weltmarktführer von Offshore-Windenergie, ein. Heute findet die Hauptversammlung von Orsted statt. Bis zum Mittag gibt die Aktie 3% auf 114,30 Euro nach.