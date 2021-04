Die meistgehandelten Derivate v. 08.04.2021

1. Faktor-Long-Zertifikat auf LVMH (WKN MA4XQS)

Die Stuttgarter Anleger kaufen am Donnerstag ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den französischen Luxusgüterkonzern LVMH. In genau einer Woche findet die Hauptversammlung des Konzerns statt, der illustre Marken wie Louis Vuitton und Hennessy in seinem Markenportfolio hat. Die LVMH-Aktie legt bis zum Mittag 0,48% auf 585 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf SAP (WKN HR4KRV)

Wie bereits am gestrigen Handelstag steigen die Anleger an der Euwax weiterhin in einen Call-Optionsschein auf den Walldorfer Software Konzern SAP ein. SAP wird am 22. April seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlichen. Am Donnerstag klettert die Aktie rund 1,1% auf 110,44 Euro.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA2AXS)

Auf NVIDIA, den nach Marktkapitalisierung am höchsten bewerteten Halbleiterkonzern, kaufen die Derivateanleger in Stuttgart heute einen Call-Optionsschein. Nachdem die NVIDIA-Aktie Ende März ihre 200-Tage-Linie testete, notiert sie bei aktuell rund 483 Euro etwa 12,5% über dieser charttechnisch wichtigen Marke.