Die meistgehandelten Derivate v. 08.03.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Barrick Gold

Ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf den kanadischen Goldförderer Barrick Gold kaufen die Stuttgarter Derivateanleger am Dienstag. Barrick Gold betreibt in 13 Ländern Gold- und Kupferminen. Im Februar gab der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde US-Dollar bekannt. In den letzten vier Wochen legte die Barrick Gold-Aktie rund ein Drittel an Wert zu. Heute notiert die Barrick Gold Aktie mit 22,90 Euro nahezu unverändert.



2. Knock-out-Call auf Equinor

Auch in einen Knock-out-Call auf Equinor, ehemals Statoil, steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Zwischen 20 und 25% der Erdgaslieferungen nach Deutschland stammen von Equinor. Aktuell hält der norwegische Staat 67% der Anteile an dem norwegischen Energieunternehmen. Mit 32,87 Euro erreichte die Equinor-Aktie im gestrigen Handel ein neues All-Time-High. Heute notiert sie bei rund 31,50 Euro.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Zu guter Letzt wird an der Euwax auch ein Call-Optionsschein auf NVIDIA sehr rege gehandelt. Die Derivateanleger steigen in den Call auf den Halbleiterkonzern überwiegend ein. Bis zum Mittag gibt die NVIDIA-Aktie um 0,8% auf 195,10 Euro nach.