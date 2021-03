Die meistgehandelten Derivate v. 08.03.2021

1. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)​

Bei den Knock-out-Produkten wird im bisherigen Handelsverlauf ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft 2 Index stark gehandelt. Käufer und Verkäufer halten sich in dem Knock-out-Call in etwa die Waage. Die BYD-Aktie ist mit einem Tagesverlust von -8,98% der größte Verlierer im Index. Der Saubere Zukunft 2 Index gibt 2,82% auf 101,67 Punkte nach.





2. Knock-out-Call auf Tesla (WKN MA3RC0)

Während die Tesla-Aktie mit 3,07% auf 486,25 Euro nachgibt, steigen die Derivateanleger anscheinend antizyklisch in einen Knock-out-Call ein. Die Tesla Aktie hat von ihrem Jahreshoch am 25. Januar bei 740,50 Euro, im Februar und Anfang März, ordentlich Federn lassen müssen.





3. Call-Optionsschein auf Square (WKN KE2GNX)

Bei den Optionsscheinen steigen die Anleger in einen Call-Optionsschein auf den Mobile-Payment-Anbieter Square ein. Square verkündete in der letzten Woche die Mehrheitsübernahme der globalen Musik- und Unterhaltungsplattform Tidal. Die Square-Aktie verliert 1,8% auf 178,46 Euro.