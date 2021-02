Die meistgehandelten Derivate v. 08.02.2021

1. Call-Optionsschein auf Covestro (WKN HR4ZFS)

Umsatzspitzenreiter bei den verbrieften Derivaten ist an der Euwax zu Wochenbeginn ein Call-Optionsschein auf den Polymerwerkstoffhersteller Covestro. Am 23. Februar wird der DAX-Konzern seinen Jahresbericht für 2020 vorstellen. Die Covestro-Aktie legt heute 1,8% auf 59,50 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Novo Nordisk (WKN HR1Z01)

Auf den dänischen Pharmahersteller Novo Nordisk kaufen Anleger einen Call Optionsschein. Im letzten Geschäftsjahr konnte Novo Nordisk seinen Umsatz um 4% und seinen operativen Gewinn um 3% steigern. Den Hauptumsatz macht Novo Nordisk in der Diabetes- und Adipositasversorgung. Für die Aktie geht es 0,7% auf 59,50 Euro aufwärts.



3. Knock-out-Call auf E-Mobilität Newcomer Index (WKN MA4UTT)

Bei den Knock-out-Produkten kaufen die Anleger einen Call auf den E-Mobilität Newcomer Index. Der E-Mobilität Newcomer Index notiert mit 114,81 Euro beinahe unverändert, wurde jedoch erst am 29. Januar dieses Jahres zu einem Startpreis von 100 Euro aufgelegt.