Die meistgehandelten Derivate v. 08.01.2021

1. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Die meisten Preisfeststellungen bei verbrieften Derivaten finden an der Euwax in einem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 statt. Die Anleger steigen überwiegend in den Call ein. Der größte Tagesgewinner im Index ist die Samsung SDI-Aktie mit einem Kursplus von 5,7%. Der Saubere Zukunft Index 2 selbst notiert 2,25% höher bei 147,45 Euro.



2. Knock-out-Call auf Sixt (WKN MA3GC6)

Auch ein Knock-out-Call auf den Münchner Mobilitätsdienstleister Sixt wird heute von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Im Dezember hatte Sixt eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 300 Millionen Euro ausgegeben. Für die Aktie geht es 4,03% auf 103,40 Euro bergauf.



3. Knock-out-Call auf Fresenius (WKN MC7Q59)

Auf die Fresenius-Aktie kaufen die Anleger in Stuttgart einen Knock-out-Call. Bereits gestern gehörte ein Call-Optionsschein auf Fresenius zu den Umsatzspitzenreitern. Die Aktie verliert bis zum Mittag allerdings 0,3% auf 39,87 Euro.