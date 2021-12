Die meistgehandelten Derivate v. 07.12.21

1. Call-Optionsschein auf Intel

Ein Call-Optionsschein auf Intel wird von den Derivateanleger gekauft. Der Chiphersteller plant den Börsengang seiner Fahrassistenztochter Mobileye. Das IPO soll Mitte 2022 erfolgen. Die Intel-Aktie profitiert von der Ankündigung und legt beinahe 8% auf 48,84 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf ZSCALER

In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Anbieter von Cloud-Security, ZSCALER, steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Im vergangenen Quartal konnte ZSCALER die Umsätze um 62% auf 231 Millionen US-Dollar steigern. Die Aktie legt um über 4% auf 250,50 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf BioNTech

Nach den gestrigen zweistelligen Kursverlusten der BioNTech-Aktie sind die Anleger in einen Call-Optionsschein auf den Impfstoffhersteller eingestiegen. Im heutigen Handelsverlauf liegt dagegen ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorders vor. Die volatile BioNTech-Aktie erholt sich um über 3% auf 257,70 Euro.