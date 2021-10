Die meistgehandelten Derivate v. 07.10.21

1. Call-Optionsschein auf ASML Holding

Nachdem der Call-Optionsschein auf ASML gestern die Spitzenreiterposition bei den meistgehandelten Optionsscheinen an der Euwax verloren hat, wird er im bisherigen Handelsverlauf wieder am häufigsten gehandelt. Unser Händler erhält dabei überwiegend Kauforders. Bei rund 637 Euro notiert die ASML-Aktie 1,2% höher.



2. Knock-out-Call auf JinkoSolar

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen auf dem Stuttgarter Parkett in einem Knock-out-Call auf JinkoSolar statt. Der Call auf den chinesischen Solarkonzern wird von den Derivateanlegern ausschließlich gekauft. Bis zum Mittag legt die JinkoSolar-Aktie 3% auf 40,178 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Varta

Auch in einen Call-Optionsschein auf den Batteriehersteller Varta steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Mit einem Basispreis von 140 Euro liegt der Call gegenwärtig weit aus dem Geld. Somit gehen die Anleger anscheinend von steigenden Notierungen in der Varta-Aktie aus. Am Donnerstag geht es für die Aktie 3,5% auf 118 Euro bergauf.