Die meistgehandelten Derivate v. 07.09.21

1. Call-Optionsschein auf ASML Holding

Am Dienstagvormittag führt unser Händler in einem Call auf den Niederländischen Chip-Zulieferer ASML, dem meistgehandelten Optionsschein in Stuttgart, überwiegend Kauf-Orders aus. Die Aktie notiert derzeit deutlich über ihrer 200-Tage-Linie und nahe ihres Allzeithochs. Heute verlieren die Papiere aber vorerst rund 2,2%.



2. Knock-out-Call auf Tencent

Käufer finden sich an der Euwax derweil auch in einem Knock-out-Call auf den chinesischen Technologie-Riesen Tencent wieder. Die Tencent-Aktie setzt ihren Erholungskurs der letzten Wochen fort und notiert am Mittag 1,8% fester.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Wie bereits gestern finden auch am zweiten Handelstag der Woche sehr viele Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Chip-Riesen NVIDIA statt. Die NVIDIA-Aktie notiert zum Mittag bei etwa 192 Euro rund 0,8% schwächer.