Die meistgehandelten Derivate v. 07.07.21

1. ​Call-Optionsschein auf Daimler (WKN MA5MLD)

Auf Daimler swerden in Stuttgart einige Call-Optionsscheine sehr rege gehandelt. Die meisten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein mit der WKN MA5MLD statt, der überwiegend verkauft wird. Die Verbraucherzentrale Bundesverband reichte beim Oberlandesgericht Stuttgart heute eine Musterfeststellungsklage für betroffene Dieselfahrerinnen und -fahrer ein. Die Daimler-Aktie gibt 2,6% auf 71,36 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf SAP (WKN HR4KRV)

Nicht nur die SAP-Aktie, sondern auch verbriefte Derivate auf den Softwarekonzern werden an der Börse Stuttgart heute sehr häufig gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein (WKN HR4KRV) statt. Unserem Händler liegen fast ausschließlich Verkaufsorders zur Ausführung vor. Anscheinend nehmen die Anleger die aufgelaufenen Gewinne mit.



3. Knock-out-Call auf Varta (WKN TT6YQW)

In einen Knock-out-Call auf Varta steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Mittwoch ein. Varta eröffnete in der letzten Woche eine neue Lithium-Ionen-Zellfabrik im bayrischen Nördlingen. Für die Varta-Aktie geht es 0,9% auf 135,45 Euro bergauf.