Die meistgehandelten Derivate v. 07.06.22

1. Call-Optionsschein auf Commerzbank

Ein Call-Optionsschein auf die Commerzbank wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wäre das Bundesfinanzministerium offen für einen Verkauf der Commerzbank-Anteile an eine europäische Bank. Die Bundesrepublik Deutschland ist aktuell mit über 15% an der Commerzbank beteiligt. Die Commerzbank-Aktie legt 0,7% auf 8,51 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf NextEra

Ein Call-Optionsschein auf NextEra Energy wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Die NextEra Tochtergesellschaft NextEra Energy Resources ist mit ihren verbundenen Unternehmen der weltweit größte Erzeuger von erneuerbarer Energie aus Wind und Solar. Die Biden-Regierung kündigte zuletzt die Aussetzung der Solarzölle für zwei Jahre an. Die NextEra-Aktie notiert mit 75,20 Euro nahezu unverändert.

3. Knock-out-Put auf DAX

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen finden bisher in einem Knock-out-Put auf den DAX statt. Der Put wird von den Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft. Mit einer Knock-out-Barriere von 15.550 Punkte ist ein Knock-out-Ereignis gegenwärtig noch weit entfernt. Der DAX gibt knapp 1% auf 14.515 Punkte nach.