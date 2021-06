Die meistgehandelten Derivate v. 07.06.21

1. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA2AXS)

In einem Call-Optionsschein auf NVIDIA ist das Verhältnis zwischen ausführbaren Kauf- und Verkaufsorders ausgeglichen. NVIDIA wird einen Aktiensplit in Form einer Aktiendividende durchführen. Jeder Aktionär, der am 21.Juni NVIDIA-Aktien in seinem Depot hat (Record Date), bekommt drei zusätzliche NVIDIA-Aktien. Die Aktie notiert mit 575,40 Euro beinahe unverändert.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf HelloFresh (WKN MA4LJM)

Ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Kochboxenversender HelloFresh wird von den Anlegern überwiegend gekauft. HelloFresh verzeichnete im 1. Quartal 2021 7,3 Millionen Kunden. Im Vorjahresquartal lag die Kundenanzahl bei 4,18 Millionen. Die Aktie erreichte mit 81,78 Euro im laufenden Handel ein neues All-Time-High.



3. Call-Optionsschein auf Continental (WKN MA224H)

Ein Call-Optionsschein auf den Automobilzulieferer Continental wird von den Anlegern überwiegend gekauft. Continental wird seine Antriebssparte Vitesco Technologies im September in die Eigenständigkeit entlassen. Die Continental-Aktie legt 2,45% auf 131,26 Euro zu.