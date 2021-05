Die meistgehandelten Derivate v. 07.05.21

1. Knock-out-Call auf Peloton Interactive (WKN TT662V)

Meistgehandeltes Knock-out-Zertifikat an der Euwax ist am Freitag ein Call auf Peloton Interactive. Hinter der Aktie des amerikanischen Home-Workout-Spezialisten liegen durchaus bewegte Handelstage. Zu Beginn der Woche kam es zu einem schweren Unfall mit einem Peloton-Laufband, an dessen Folgen ein Kleinkind in den USA verstarb. Gestern legte der Konzern nun gute Quartalszahlen vor. Heute kann die Aktie um 9% zulegen.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf E-Mobilität Wasserstoff Index (WKN MC2G7Q)

Sehr gefragt unter Stuttgarter Derivateanlegern ist indes ein Faktor-Long-Zertifikat auf den E-Mobilität Wasserstoff Index, bei dem unsere Händler viele Kauforders ausführen. Der Index notiert zum Mittag 3% fester. Bei aktuell rund 387 Punkten ist es aber noch ein weiter Weg zum Ende Januar markierten Allzeithoch von 790 Punkten.



3. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

In einem an der Euwax rege gehandelten Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 halten sich Käufer und Verkäufer die Waage. Der Index büßt am Vormittag rund 1,7% ein und steht somit seit seiner Auflage im Oktober letzten Jahres bei einem Minus von 7,4%.