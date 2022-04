Die meistgehandelten Derivate v. 07.04.22

1. Call-Optionsschein auf Alphabet

Auf Alphabet steigen die Derivateanleger an der Euwax am Donnerstag in einen Call-Optionsschein ein. Die Google-Muttergesellschaft wird im Juli einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 durchführen. Mit Amazon und Tesla haben weitere amerikanische Tech-Werte einen Aktiensplit angekündigt. Die Alphabet-Aktie legt um 0,3% auf 2.522,75 Euro zu.

2. Put-Optionsschein auf Puma

In einen Put-Optionsschein auf den Sportartikelhersteller Puma steigen die Derivateanleger in Stuttgart ein. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Puma einen Rekordumsatz und ein Rekord-EBIT. Am 27. April wird Puma seine Ergebnisse für das erste Quartal 2022 vorlegen. Für die Puma-Aktie geht es 0,5% auf 74,22 Euro aufwärts.



3. Call-Optionsschein auf Apple

Auch heute steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den Smartphonepionier Apple ein, wobei das bisherige Handelsvolumen heute geringer als an den Vortagen ist. Die Apple-Aktie notiert mit 158,10 Euro nahezu unverändert.