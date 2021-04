Die meistgehandelten Derivate v. 07.04.21

1. Call-Optionsschein auf SAP (WKN HR4KRV)

Auf den Walldorfer Softwarekonzern SAP kaufen die Anleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein. Gestern wurde bekannt, das Alphabet zukünftig die Buchhaltungssoftware von SAP nutzen wird. Damit konnte SAP seinen Konkurrenten Oracle ausstechen. Heute zeigt sich die SAP-Aktie bei 109,04 Euro leicht im Plus.



2. Knock-out-Faktor-Long-Zertifikat auf SAF Holland (WKN MC46LF)

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen zur Wochenmitte ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Nutzfahrzeugzulieferer SAF Holland. Im letzten Geschäftsjahr sank dessen Umsatz auf 960 Millionen Euro. In diesem Geschäftsjahr wird ein Umsatz zwischen 1,05 und 1,15 Milliarden Euro erwartet. Die Aktie legt 3,67% auf 13,21 Euro zu.



3. Knock-out-Call auf Deutsche Börse (WKN KB1PVC)

In einem Knock-out-Call auf die Deutsche Börse führt unser Händler bis zum Mittag überwiegend Kauforders aus. In genau zwei Wochen wird die Deutsche Börse ihre Zahlen für das erste Quartal präsentieren. Heute gibt die Aktie der Deutschen Börse 0,67% auf 142,70 Euro nach.