Die meistgehandelten Derivate v. 07.03.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf BP

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf den britischen Ölkonzern BP steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Zuletzt verkündete BP den Ausstieg aus Russland. Hierzu soll der 19,75% Anteil am russischen Mineralölunternehmen Rosneft verkauft werden. Die BP-Aktie legt um 3% auf 4,34 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf RWE

Auf RWE kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Der Energiekonzern wird sich am Flüssigas (LNG) Terminal in Brunsbüttel mit 10% beteiligen. Über eine finanzielle Einlage der Bundesregierung werden 50% der Anteile von der KfW übernommen. Die restlichen 40% wird der niederländische Betreiber Gasuine halten. Für die RWE-Aktie geht es beinahe 7% auf 33,60 Euro abwärts.



3. Call-Optionsschein auf BASF

Auch auf die BASF kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Der Call wird an der Euwax seit mehreren Wochen sehr rege gehandelt. Die BASF-Aktie ist im heutigen Handelsverlauf die am häufigsten gehandelte Aktie. Sie verliert über 5% und notiert bei 48,55 Euro. Auf diesem Niveau wurde sie zuletzt im Oktober 2020 gehandelt.